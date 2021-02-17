Дэвид Кинан презентует «Эзотерическое подполье Британии» на онлайн-фестивале A Very British Evening

27 февраля пройдет онлайн-фестиваль литературы и музыки Великобритании A Very British Evening. Его главным событием станет презентация книги шотландского писателя Дэвида Кинана «Эзотерическое подполье Британии. Как Coil, Current 93, Nurse With Wound и другие гениальные сумасброды перепридумали музыку». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

На русском языке книга вышла в 2021 году в издательстве Individuum, которое вместе с Посольством Великобритании и Библиотекой имени Н.А. Некрасова организует A Very British Evening.

«Эта книга о людях, которые перевернули представления общества о творчестве, мистицизме и экстремальном образе жизни, — о британских экспериментаторах, ставивших опыты на себе и на слушателях. Coil, Throbbing Gristle, Current 93, Nurse With Wound — история музыки на рубеже веков немыслима без этих групп, их следы видны везде: от андеграунда до поп-культуры», — говорится в издательской аннотации.

Фестиваль пройдет онлайн в сообществе Библиотеки им. Н.А. Некрасова во «ВКонтакте». Зрителей ждут паблик-токи и живые выступления музыкантов. Начало в 19:00, участие бесплатное по регистрации.

Мероприятие откроет беседа музыкального журналиста Максима Семеляка с Дэвидом Кинаном, а также интервью главреда Individuum Феликса Сандалова с авангардным музыкантом Дрю Макдауэллом, бывшим участником Coil — одной из самых влиятельных групп в истории электронной музыки. Также в программе выступление авант-рок группы «Интурист», этно-индастриал проекта Margenrot и ветеранов темной сцены «Оцепеневших».