Ресторан «Армения», который судился с Навальным, получил госконтракт на обслуживание гостей мэрии

Ресторан «Армения» на Тверской улице получил контракт от мэрии Москвы на сумму 300 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на обслуживание иностранных делегаций, сообщается на сайте госзакупок.

С 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021-го по приглашению мэрии в Москву приедут как минимум 100 иностранных гостей. К каждому приему ресторан должен подготовить зал, согласовать меню и провести инструктаж персонала. В контракте прописано, что обслуживание должно быть на уровне класса люкс.

Ресторан принадлежит компании «Анкор» — с ней и был подписан договор. Первый госконтракт был заключен еще в 2019 году. Тогда же выяснилось, что «Анкор» является подрядчиком МВД.

В октябре 2019-го компания отсудила у Алексея Навального 241,5 тыс. рублей. Сумма складывалась из среднего дохода ресторана по субботам и стоимости отмененного банкета. По заявлению истца, ресторан «был вынужден приостановить ведение своей деятельности из‑за протестующих». Речь идет о несогласованном митинге 27 июля, на котором протестующие требовали зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму.