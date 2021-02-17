Европейское космическое агентство впервые начнет набирать астронавтов с инвалидностью

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о наборе астронавтов с инвалидностью — впервые в истории освоения космоса. Об этом говорится на сайте организации.

ЕКА построит отбор астронавтов на основе опыта Международного паралимпийского комитета и созданной им классификации различных физических ограничений. В итоге были подготовлены три типа оценок:

Красная: тип и степень инвалидности несовместимы с поставленной перед астронавтом задачей — или не совместимы на достаточно безопасном уровне.

Желтая: тип и степень инвалидности могут стать полностью совместимыми с задачей — но с некоторыми корректировками, модификациями или нововведениями.

Зеленая: тип и степень инвалидности совместимы с поставленной задачей.

«Впервые в истории ЕКА и пилотируемых космических полетов во всем мире агентство ищет людей, которые психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы астронавтом, но имеют физическую инвалидность, которая обычно не позволяет им участвовать в отборе из‑за требований, связанных с использованием современного космического оборудования», — рассказали представители агентства.

В ЕКА отметили, что сейчас готовы вложить деньги в адаптацию оборудования под людей с ограниченными физическими возможностями. В организации рассчитывают, что нововведение не только позволит отправиться в космос одному или нескольким параастронавтам, но и даст толчок к развитию технологий безопасности и эффективности будущих космических экипажей. На это агентство рассчитало бюджет в 1 млн евро.

В рамках пилотного проекта ЕКА проведет набор специалистов со следующими физическими ограничениями: люди с дефектами ног из‑за ампутации или врожденных нарушений развития, в том числе, отсутствие стопы, отсутствие одной или двух ног ниже колена или разницу в длине ног. Другой категорией стали люди низкого роста, а именно ниже 130 сантиметров. Сотрудники агентства подчеркнули, что на старте программы отобранные параастронавты, возможно, не полетят в космос, но команда приложит к этому все возможные усилия.

Кроме того, ЕКА опубликовала список общих требований для всех желающих принять участие в отборе. Соискатели должны обладать гражданством страны, входящей в число государств-членов организации. От специалистов ожидают наличия степени магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук. Претендовать также может человек с квалификацией летчика-испытателя или инженера-испытателя. Кандидаты должны иметь за плечами не менее трех лет соответствующего профессионального опыта и свободно владеть английским языком. Знание дополнительных языков приветствуется. Освоение русского языка станет частью учебной программы, так как он используется на Международной космической станции.

В прошлом году исследователи ЕКА обнаружили под ледником на южном полюсе Марса сеть озер с жидкой соленой водой. Эксперты полагают, что эти водоемы могут сохранить следы жизни, которая, возможно, существовала на Марсе миллиарды лет назад, когда он был похож на древнюю Землю.