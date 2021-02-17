Лил Узи Верт объяснил, зачем ему бриллиант во лбу

Американский рэпер Лил Узи Верт объяснил, зачем имплантировал себе в лоб большой бриллиант. Об этом он рассказал в эфире инстаграма, который провел Фэт Джо.
Лил Узи Верт отметил, что боится потерять камень. Он напомнил, что бриллиант стоит 24 млн долларов, и помещать такую ценность на кольцо — глупая идея.
«Я знаю себя. Я порой просыпаюсь в необычных местах и в самых разных декорациях», — сказал артист.
Розовый бриллиант имплантировал Лил Узи Верту ювелир Эллиот Эллиантте, который часто работает со знаменитостями в США. На камень весом в 10 карат рэпер копил с 2017 года. Он отметил, что бриллиант стоит дороже, чем его дом и все автомобили, включая «бугатти».