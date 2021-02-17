Лил Узи Верт объяснил, зачем ему бриллиант во лбу

Американский рэпер Лил Узи Верт объяснил, зачем имплантировал себе в лоб большой бриллиант. Об этом он рассказал в эфире инстаграма, который провел Фэт Джо.

Лил Узи Верт отметил, что боится потерять камень. Он напомнил, что бриллиант стоит 24 млн долларов, и помещать такую ценность на кольцо — глупая идея.