В Fortnite состоится фестиваль короткометражных мультфильмов

В Fortnite пройдет фестиваль анимационных короткометражек. На ютьюб-канале российского представительства игры вышел ролик с анонсом.
Мероприятие «Короткометражки Fortnite» начнется в 22.00 по московскому времени 20 февраля и продлится 24 часа. В ивентовом режиме игры, где нельзя сражаться, покажут 12 картин, общий просмотр которых займет 30 минут.
Плейлист будет идти по кругу целые сутки, чтобы любой желающий успел отсмотреть программу, в которую вошли:
- «Единственная жизнь» (2014)
- «Bench» (2020)
- «Car Park» (2013)
- «Catastrophe» (2017)
- «Commuter Glitch» (2015)
- «В мире животных» (2003)
- «Lynx & Birds» (2017)
- «Maestro» (2019)
- «Makin’ Moves» (2017)
- «Осьминожки» (2007)
- «Круглое сафари» (2012)
В прошлом году Fortnite провела «Королевскую вечеринку». Это был концерт внутри игры по случаю достижения отметки в 350 млн зарегистрированных пользователей. На мероприятии выступили Диллон Фрэнсис, Стив Аоки и Deadmau5.