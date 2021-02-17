В Fortnite состоится фестиваль короткометражных мультфильмов

Мероприятие «Короткометражки Fortnite» начнется в 22.00 по московскому времени 20 февраля и продлится 24 часа. В ивентовом режиме игры, где нельзя сражаться, покажут 12 картин, общий просмотр которых займет 30 минут.

В Fortnite пройдет фестиваль анимационных короткометражек. На ютьюб-канале российского представительства игры вышел ролик с анонсом.

Плейлист будет идти по кругу целые сутки, чтобы любой желающий успел отсмотреть программу, в которую вошли:

«Единственная жизнь» (2014)

«Bench» (2020)

«Car Park» (2013)

«Catastrophe» (2017)

«Commuter Glitch» (2015)

«В мире животных» (2003)

«Lynx & Birds» (2017)

«Maestro» (2019)

«Makin’ Moves» (2017)

«Осьминожки» (2007)

«Круглое сафари» (2012)

В прошлом году Fortnite провела «Королевскую вечеринку». Это был концерт внутри игры по случаю достижения отметки в 350 млн зарегистрированных пользователей. На мероприятии выступили Диллон Фрэнсис, Стив Аоки и Deadmau5.