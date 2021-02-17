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Московский ЦУМ обокрали на полмиллиона рублей. Вор заказал вещи домой, надел их и выпрыгнул в окно

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:26

В Москве неизвестный мужчина украл из ЦУМа одежду почти на полмиллиона рублей. Но сделал он это не в самом универмаге, а при доставке из онлайн-магазина, сообщает телеграм-канал Baza.

Вор заказал в ЦУМе туфли D&G, джинсы Brioni, футболку и два джемпера Billionaire на общую сумму 436 тыс. рублей. По рассказу курьера, мужчина встретил его у подъезда и пригласил в квартиру на первом этаже. Войдя внутрь, он закрыл дверь на ключ и с вещами пошел в одну из комнат на примерку.

Однако спустя 10 минут вор так и не вернулся, а когда курьер попытался зайти в комнату, оказалось, что дверь подперта стулом. Самого «покупателя» там не было — он надел одежду на себя и вышел в окно. Квартиру для этой аферы мужчина снял специально на сутки, уточняет Baza.

Теперь вора разыскивает полиция, а ЦУМ ищет способы, как предотвратить повторение такого случая в будущем.

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