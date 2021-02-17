В России выявили менее 13 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 12 828 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 405 заражений меньше, чем вчера. Менее 13 тыс. случаев в последний раз регистрировали 10 октября, когда инфекцию обнаружили у 12 846 человек.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Челябинской областях, Пермском крае и Иркутской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 112 151. За последние сутки вылечились 17 919 человек, за все время — 3 642 582. За сутки умерли 467 пациентов, за весь период — 81 446.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 109,1 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,7 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (9,9 млн), на четвертом — Великобритания (4 млн).