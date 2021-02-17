В России выявили менее 13 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 12 828 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 405 заражений меньше, чем вчера. Менее 13 тыс. случаев в последний раз регистрировали 10 октября, когда инфекцию обнаружили у 12 846 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Челябинской областях, Пермском крае и Иркутской области.