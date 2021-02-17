На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Об этом сообщило агентство ANSA. Мощные выбросы вулканического пепла и лавы зафиксировали на юго-восточном склоне. Пепел поднялся на высоту более 1 километра и образовал большое облако. Частицы тефры осели на улицах близлежащих городов.

Из‑за дыма и пепла приостановил отправку и прием рейсов аэропорт второго по величине сицилийского города Катании. В таких условиях кризисное подразделение аэропорта не способно гарантировать безопасность полетов.

Согласно сообщению Национального института геофизики и вулканологии, повышение вулканической активности произошло из‑за подземных толчков на глубине от 2,9 до 3 километров.

По информации властей, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов извержение не представляет. Этна — крупнейший действующий вулкан в Европе. Он находится под постоянным наблюдением специалистов. Его извержения в последние годы происходят раз в несколько месяцев, однако эта активность не представляет опасности для населения. Высота вулкана составляет 3328 метров.