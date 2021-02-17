Почти каждый второй россиянин считает себя талантливым

Почти каждый второй житель России — 43% — считает себя в той или иной степени талантливым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Однозначно признают свои таланты 9% россиян (чаще всего люди в возрасте от 18 до 24 лет — 14%). Больше половины из тех, кто считает себя талантливым человеком, считают, что талант связан с выполняемой ими профессиональной деятельностью (60%).

При этом абсолютное большинство опрошенных уверены, что у каждого человека есть явный или скрытый талант (86%). Мнение, что талант раскрывается только в труде, разделяют 80% россиян. Кроме того, многие согласны с тем, что раскрытия таланта нужны особые условия (73%). Почти 60% респондентов считают талант синонимом профессионализма.

О том, что в их окружении много талантливых людей, заявили 45% участников опроса. Чаще об этом сообщали 18-24-летние (54%), реже — люди старше 60 лет.

Опрос проводился 30 января 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для данной выборки не превышает 2,5%.