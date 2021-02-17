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HBO показал трейлер документального сериала о скандале между Вуди Алленом и Мией Фэрроу

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:17

HBO опубликовал трейлер документального сериала «Аллен против Фэрроу», посвященного скандалу в семье режиссера Вуди Аллена и актрис Мии Фэрроу. Видео появилось на ютьюб-канале телеканала.

Проект расскажет подробности конфликта между знаменитыми супругами и скандальных обвинений Аллена в педофилии и домогательствах к собственной приемной дочери Дилан. В шоу будет четыре эпизода.

По словам создателей сериала — Кирби Дика, Эми Зиринг и Эми Херди, зрители впервые смогут узнать факты о жизни пары кинозвезд и их многочисленных детей. Премьера «Аллена против Фэрроу» состоится 21 февраля на стриминговом сервисе HBO Max.

В 2014 году Дилан Фэрроу рассказала, что подверглась насилию со стороны отчима в 1992-м, когда ей было восемь лет. Вуди Аллен отрицает это: по его словам, девушка говорит неправду по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после обвинения начали проверку, но она ничем не закончилась.

В 1997 году Вуди Аллен женился на приемной дочери Мии Фэрроу, Сун-И Превин. Они по-прежнему вместе.

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