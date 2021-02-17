Ленни Кравиц сыграет вместе с Дженнифер Лопес в фильме «Брак по залету»

Американский музыкант Ленни Кравиц снимется вместе с Дженнифер Лопес в комедийном фильме «Брак по залету». Об этом сообщил Deadline.

Также в картине примут участие Джош Дюамель («Трансформеры»), Чич Марин («Дети шпионов»), Д’Арси Карден («В лучшем мире»), Селена Тан («Безумно богатые азиаты»), Десмин Боргес («Утопия») и Алекс Маллари («Черная материя»).

Режиссером стал Джейсон Мур («Идеальный голос»). Сценарий написали Марк Хаммер («Любовь с первого взгляда») и Лиз Меривезер («Новенькая»). Фильм расскажет о свадьбе Грейс и Тома, гости которой оказались взяты в заложники.

Кравиц сыграет бывшего бойфренда главной героини — ее сыграет Лопес. Марин исполнит роль отца невесты, а Карден — ее мачехи. В образе жениха предстанет Дюамель, он, вероятно, заменил в проекте Арми Хаммера — тот покинул команду после обвинений в склонности к каннибализму.

Производство фильма начнется в апреле. Им будет руководить группа продюсеров, в которую входит, в числе прочих, Райан Рейнольдс. Когда картина выйдет на экраны, пока неизвестно.