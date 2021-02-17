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Кендалл Дженнер запустит собственную марку текилы

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:23

Американская модель Кендалл Дженнер запустит собственную марку текилы — 818 Tequila. Об этом девушка сообщила в своем инстаграме.

По словам модели, она работала над созданием своего алкогольного напитка на протяжении почти четырех лет. В итоге его начали производить вручную в мексиканском штате Халиско.

Текилу от Дженнер уже оценили на конкурсе World Tequila Awards. Там она получила награду как лучший reposado 2020 года (так называют выдержанную от двух до 11 месяцев в деревянных бочках текилу).

По словам жюри, напиток имеет земляные нотки с отголосками пеканового пирога, батата и карамели. В послевкусии текила раскрывается еще большей сладостью с намеками на ваниль и мороженое с корицей.

По мнению других критиков, в 818 Tequila ощущаются ароматы ирисок, дерева и шоколада, а также привкусы спаржи и апельсиновой цедры. Проверить оценку специалистов можно будет в ближайшее время. Точная дата релиза первой партии пока неизвестна.

За прошлый год сразу у нескольких знаменитостей появились собственные бренды алкоголя. Королева Елизавета II выпустила джин с экстрактами растений из ее сада в Сандрингеме, Илон Маск представил текилу Tesla Tequila, Бред Питт предложил розовое игристое вино Fleur de Miraval, а сестры Делевинь основали винный веганский бренд Della-Vite.

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