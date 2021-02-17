Кендалл Дженнер запустит собственную марку текилы

По словам модели, она работала над созданием своего алкогольного напитка на протяжении почти четырех лет. В итоге его начали производить вручную в мексиканском штате Халиско.

Текилу от Дженнер уже оценили на конкурсе World Tequila Awards. Там она получила награду как лучший reposado 2020 года (так называют выдержанную от двух до 11 месяцев в деревянных бочках текилу).

По словам жюри, напиток имеет земляные нотки с отголосками пеканового пирога, батата и карамели. В послевкусии текила раскрывается еще большей сладостью с намеками на ваниль и мороженое с корицей.