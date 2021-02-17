Алексей Навальный рассказал про лучшие мемы о самом себе

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал о самых смешных мемах, которые прислали ему сторонники после заключения под стражу. Рейтинг своих любимых картинок он опубликовал в твиттере.
Навальный поблагодарил людей, присылающих ему письма и сообщения с шутками, и представил топ-3 избранных мемов. Все они оказались черно-белыми.
«Привет, дорогой и любимый твиттер. Мне посылают довольно много мемов. Спасибо. Вот топ-3. Те, над которыми я дольше всего смеялся», — прокомментировал публикации политик.
Вечером 2 февраля Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. С учетом проведенных под домашним арестом месяцев политику придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.