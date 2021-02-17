Гимнастка Симона Байлз призналась, что крала еду из‑за того, что тренеры не разрешали ей есть

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз призналась, что страдала от голода на тренировочной базе сборной США и была вынуждена воровать еду. Об этом она сообщила в интервью для телепрограммы «60 Minutes».

Спортсменка рассказала, что она и ее коллеги по команде «часто подвергались словесным оскорблениям по поводу их веса и размера» и недоедали, а тренеры Марта и Бела Кароли «регулярно обыскивали их сумки в поисках еды».

Обстановку в тренировочном лагере Байлз назвала «неправильной» и осудила существование в спорте стандартов красоты. «В гимнастике, как и во многих других профессиях, растет конкуренция, которая не имеет ничего общего с самими выступлениями», — сказала чемпионка.

Байлз отметила, что строгий контроль за весом и параметрами спортсменок может привести к проблемам со здоровьем. Ее саму ограничения в питании не раз толкали на кражи. «Бывали ночи, когда мы поднимали капюшоны и врывались в кафетерий, чтобы поесть», — рассказала гимнастка.

Ранее более 220 британских гимнасток пожаловались на жестокое обращение тренеров. Среди претензий спортсменок к педагогам также были ограничения в еде и систематические оскорбления.

Симона Байлз — одна из самых известных и титулованных гимнасток мира. Она завоевала четыре золотые олимпийские награды, а также 19 раз становилась чемпионкой мира. Сейчас Байлз готовится к своей второй Олимпиаде — о ее пути в Токио снимается документальный сериал.