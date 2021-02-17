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Гимнастка Симона Байлз призналась, что крала еду из‑за того, что тренеры не разрешали ей есть

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:07

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз призналась, что страдала от голода на тренировочной базе сборной США и была вынуждена воровать еду. Об этом она сообщила в интервью для телепрограммы «60 Minutes».

Спортсменка рассказала, что она и ее коллеги по команде «часто подвергались словесным оскорблениям по поводу их веса и размера» и недоедали, а тренеры Марта и Бела Кароли «регулярно обыскивали их сумки в поисках еды».

Обстановку в тренировочном лагере Байлз назвала «неправильной» и осудила существование в спорте стандартов красоты. «В гимнастике, как и во многих других профессиях, растет конкуренция, которая не имеет ничего общего с самими выступлениями», — сказала чемпионка.

Байлз отметила, что строгий контроль за весом и параметрами спортсменок может привести к проблемам со здоровьем. Ее саму ограничения в питании не раз толкали на кражи. «Бывали ночи, когда мы поднимали капюшоны и врывались в кафетерий, чтобы поесть», — рассказала гимнастка.

Ранее более 220 британских гимнасток пожаловались на жестокое обращение тренеров. Среди претензий спортсменок к педагогам также были ограничения в еде и систематические оскорбления.

Симона Байлз — одна из самых известных и титулованных гимнасток мира. Она завоевала четыре золотые олимпийские награды, а также 19 раз становилась чемпионкой мира. Сейчас Байлз готовится к своей второй Олимпиаде — о ее пути в Токио снимается документальный сериал.

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