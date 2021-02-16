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Disney показал постер с Эммой Стоун в образе Круэллы Де Виль

Юлия Онодэра
Вчера в 23:17

Киностудия Disney показала Эмму Стоун в образе легендарной злодейки Круэллы Де Виль. Актриса появилась на постере нового фильма «Круэлла», опубликованного в твиттер-аккаунте проекта.

Выход официального постера ленты предвещает релиз первого трейлера — его обещают показать завтра. Премьера самого фильма намечена на май 2021 года.

«Круэлла» расскажет о юности одержимой модой злодейки, ненавидящей собак (в особенности далматинцев). Действие картины развернется в Лондоне в 1970-х годах и будет переплетено с развитием панк-рок-эстетики.

Режиссером фильма станет Крейг Гиллеспи, снявший байопик «Тоня против всех», драму «И грянул шторм» и хоррор «Ночь страха». Помимо Стоун, в ленте снимутся Эмма Томпсон, Джоэл Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем и Марк Стронг.

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