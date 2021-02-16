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В Вологде активиста арестовали за посты о том, как его арестовывали

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:07

Вологодский городской суд арестовал лидера движения «Вместе» Евгения Доможирова за публикацию постов о том, как его арестовывали. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Доможирова привелкли за организацию митинга 31 января, несмотря на то что в этом момент он находился в спецприемнике. Ему назначили 8 суток ареста.

«Они посчитали меня организатором за размещенное мной видео, за мой прямой эфир с этим видео, который я вел, когда меня арестовывали 29 января. Я сообщал, что арестован, а значит, приходите на митинг. Они посчитали это все призывами», — рассказал активист, заявив, что объявляет голодовку, так как не согласен с решением суда.

Доможирова арестовали 29 января из‑за «организации акции» в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Вологде 23 января. Он вел трансляцию из зала суда во время заседания.

Сегодня на свободу вышел SMM-редактор компании Aviasales Роман Бордунов, арестованный за участие протестной акции 31 января. Он провел в спецприемнике в Сахарово 11 суток.

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