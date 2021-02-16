adidas заявил о продаже бренда Reebok

Холдинг adidas Group решил продать бренд спортивной одежды и аксессуаров Reebok. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Такое решение в корпорации приняли при разработке пятилетней стратегии. Руководство компании намерено укрепить позиции бренда adidas на рынке спортивных товаров. От линеек Reebok решено отказаться с первого квартала 2021 года.

«Мы пришли к выводу, что Reebok и adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. Мы будем усердно работать в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить успешное будущее бренду Reebok и стоящей за ним команде», — сказал гендиректор adidas Каспер Рорстед.

Впервые о том, что adidas Group может продать бренд Reebok, рассказал в ноябре Bloomberg. Причины этого решения неизвестны. Возможно, фактором стало падение продаж: во втором квартале 2020 года они снизились у Reebok на 42%, у adidas — на 33%.

По данным журнала Manager Magazin, Reebok может приобрести компания VF Corporation, владеющая брендами Timberland и North Face, или китайский производитель спортивных товаров Anta International Group Holdings. До пандемии глава adidas Group рассчитывал продать Reebok за 2 млрд евро.