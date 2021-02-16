SMM-редактор Aviasales Роман Бордунов вышел на свободу. Его арестовали за участие в протестной акции

SMM-редактор компании Aviasales Роман Бордунов, арестованный за участие протестной акции 31 января, вышел на свободу. Об этом он сообщил в твиттере.

Бордунов провел 11 суток в спецприемнике в Сахарово. В день огалашения приговора он заявил, что ему назначили 13 суток ареста.