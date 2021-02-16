SMM-редактор Aviasales Роман Бордунов вышел на свободу. Его арестовали за участие в протестной акции

SMM-редактор компании Aviasales Роман Бордунов, арестованный за участие протестной акции 31 января, вышел на свободу. Об этом он сообщил в твиттере.
Бордунов провел 11 суток в спецприемнике в Сахарово. В день огалашения приговора он заявил, что ему назначили 13 суток ареста.
Бордунова задержали на протестной акции 31 января. На следующий день его привезли в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении, но полицейские не оформили документ о его переводе из одного отделения в другое, поэтому он ушел, не дождавшись решения. «То есть по факту я и задержан не был», — пояснил он.
Спустя два дня полицейские начали звонить хозяйке квартиры, которую снимает Бордунов, с вопросами о его местонахождении и сексуальной ориентации. Они, по его словам, обещали хозяйке «выставить вокруг дома блокпосты», так что она в итоге пустила их в квартиру.