Новый штамм COVID-19 в Британии, трейлер «Девятаева» Бекмамбетова и другие новости дня

В России за сутки выявили 13 233 случая коронавируса. Последний раз менее 14 тыс. заражений за сутки фиксировали 15 октября 2020 года.

Британские ученые снова обнаружили новый штамм COVID-19. Он более устойчив к антителам.

Закрылся один из старейших книжных магазинов Москвы «Академкнига» на улице Вавилова. Он просуществовал 63 года.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов допустил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Он отметил, что на этом месте всегда «исторически что‑то стояло».

Правозащитники выяснили, что жертв домашнего насилия в России в 20 раз больше, чем говорится в статистике МВД. В 2018 году не менее 5000 женщин погибли от рук родственников или партнеров.

Третий кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву. В сентябре прошлого года ему ужесточили наказание с 3,5 до 13 лет лишения свободы.

Соцсеть Clubhouse заняла первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений. По оценкам экспертов, у платформы в стране от 20 до 50 тыс. пользователей.

Илон Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать криптовалюту. После этого ее стоимость упала на 14%.

Правительство Японии проведет общенациональную перепись населения, чтобы посчитать одиноких людей. После этого специальный отдел будет им помогать.

Вышел трейлер фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Лента рассказывает историю военного летчика Михаила Девятаева, который сбежал из немецкого плена во время Великой Отечественной.

Лагерь для лыжников и сноубордистов Happy Hour Camp пройдет в Сочи с 5 по 11 апреля. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов и инструкторов, лекции и кинопоказы.