перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новый штамм COVID-19 в Британии, трейлер «Девятаева» Бекмамбетова и другие новости дня 20:07 Дайджест
Ученые: техно меньше всего подходит для расслабления 18:25
В Канаде хоккейный матч продлился 252 часа. Финальный счет — 2649:2528 17:49
Лагерь Happy Hour Camp в апреле соберет лыжников и сноубордистов в Сочи 17:47
Nestlé начнет выпускать веганский KitKat 17:21
«Цвет»/«ВКонтакте» Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой 17:12
«Макдоналдс» проведет редизайн упаковок. Вместо крупных надписей появятся символичные картинки 16:58
Минюст пригрозил центру «Насилию.нет» ликвидацией из‑за нарушений в уставе 16:32
Сложные отношения участников российской команды ралли «Дакар» в трейлере сериала «Мастер» 16:27
МВД устроило школьникам из Нижневартовска урок с «силовиками» и «протестующими» 16:23
Markus Winkler/Unsplash Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки
Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки 16:09
Историку Юрию Дмитриеву оставили в силе приговор — 13 лет колонии строгого режима 15:47
Главный архитектор Москвы допустил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь 15:16
Побег из плена в трейлере фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова 15:12
В 2020 году женщины лишались работы чаще, чем мужчины 13:57
Navalny/Instagram Прокурор потребовала назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана
Прокурор потребовала назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана 13:36
Илон Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать криптовалюту. Ее стоимость упала на 14% 12:42
В Москве закрылся магазин «Академкнига» на Вавилова — один из старейших книжных в городе 11:57
В России выявили менее 14 тыс. случаев коронавируса. Впервые за четыре месяца 11:25
Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений 10:55
Отключить рекламу
Дайджест

Новый штамм COVID-19 в Британии, трейлер «Девятаева» Бекмамбетова и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:07

В России за сутки выявили 13 233 случая коронавируса. Последний раз менее 14 тыс. заражений за сутки фиксировали 15 октября 2020 года.

Британские ученые снова обнаружили новый штамм COVID-19. Он более устойчив к антителам.

Закрылся один из старейших книжных магазинов Москвы «Академкнига» на улице Вавилова. Он просуществовал 63 года.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов допустил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Он отметил, что на этом месте всегда «исторически что‑то стояло».

Правозащитники выяснили, что жертв домашнего насилия в России в 20 раз больше, чем говорится в статистике МВД. В 2018 году не менее 5000 женщин погибли от рук родственников или партнеров.

Третий кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву. В сентябре прошлого года ему ужесточили наказание с 3,5 до 13 лет лишения свободы.

Соцсеть Clubhouse заняла первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений. По оценкам экспертов, у платформы в стране от 20 до 50 тыс. пользователей.

Илон Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать криптовалюту. После этого ее стоимость упала на 14%.

Правительство Японии проведет общенациональную перепись населения, чтобы посчитать одиноких людей. После этого специальный отдел будет им помогать.

Вышел трейлер фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Лента рассказывает историю военного летчика Михаила Девятаева, который сбежал из немецкого плена во время Великой Отечественной.

Лагерь для лыжников и сноубордистов Happy Hour Camp пройдет в Сочи с 5 по 11 апреля. Участников ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов и инструкторов, лекции и кинопоказы.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Люди
Илон Маск
Сергей Кузнецов
Юрий Дмитриев
Тимур Бекмамбетов
Михаил Девятаев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить