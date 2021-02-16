Ученые: техно меньше всего подходит для расслабления

Турецкие ученые выяснили, какая музыка лучше всего подходит человеку для расслабления. Об этом сообщает Mixmag.

Специалисты центра Vera Clinic провели исследование, результаты которого показали, что для успокоения и снижения кровяного давления лучше всего подходят классические песни жанра хеви-метал и поп-хиты 1980-х и 2000-х. Техно, дабстеп и чилл-аут, наоборот, способствуют учащению сердцебиения и повышению уровня тревожности.

«Поп-хиты 1980-х могут вызвать у многих людей положительную ностальгию, а их веселое звучание — выброс эндорфинов и серотонина в мозг, усиливая чувство счастья и спокойствия. Что касается хеви-метала, я заметил, что злая музыка может помочь слушателям осознать свои чувства и, как следствие, привести к хорошему самочувствию», — заявил доктор Омер Авламниш.

В исследовании приняли участие более 1500 добровольцев от 18 до 65 лет. Им включали разные плейлисты на сервисе Spotify, фиксируя показатели их физического состояния.

Ранее международная группа ученых выяснила, что прослушивание музыки Антонио Вивальди снизило стресс у рыбок данио-рерио, возникший из‑за суточной изоляции. По мнению экспертов, обогащение среды классическими мелодиями может использоваться как альтернативный фактор-анксиолитик, снимающий тревогу и страх.