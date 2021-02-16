Лагерь Happy Hour Camp в апреле соберет лыжников и сноубордистов в Сочи

Happy Hour Camp расположится сразу на нескольких площадках курорта «Красная Поляна»: от территории на высоте 540 метров над уровнем моря до уникальной горно-климатической зоны «Цирк-2», расположенной на пике 2050 метров. Здесь снег пролежит до июня из‑за большой высоты.

Лагерь для лыжников и сноубордистов Happy Hour Camp пройдет в Сочи с 5 по 11 апреля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

«Участников кемпа ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов и инструкторов, лекции, кинопоказы, апре-ски с фантастическим видом на горы и куча других развлечений», — рассказали организаторы.

В лагере будет работать площадка-сноупарк, на которой пройдут нестандартные спортивные соревнования для профессиональных спортсменов и любителей. На территории в 30 тыс. квадратных метров будет продумана каждая зона для всех возрастов и уровней катания. Здесь расположатся детско-учебная линия для новичков, линия средней сложности с простыми фигурами и трамплинами и несколько линий для профессионалов.

Представители Happy Hour Camp пока не раскрывают все детали программы мероприятия, но кульминацией лагеря 2021 года станет выступление известного артиста. Подробную информацию о турах и ознакомиться с картами участников можно на сайте.