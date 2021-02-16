Nestlé начнет выпускать веганский KitKat

У Nestlé ушло два года на создание угощения. Производитель экспериментировал с соей и миндалем, но они добавляли непривычные оттенки вкуса. В итоге кондитеры выбрали рисовую смесь, потому что она не нарушила «баланс между хрустящими вафлями и нежным шоколадом, который люди знают и любят».

Компания Nestlé готовится выпустить в продажу свой первый веганский шоколад. Это будут плитки KitKat, получившие название V, сообщается на сайте компании.

KitKat V создали в британском городе Йорк, на родине оригинального батончика. Его можно будет купить в ограниченном количестве онлайн-магазинов определенных стран. Затем он, предположительно, выйдет на более широкий рынок.

В ассортименте Nestlé уже продукты для веганов на основе сои, овса, кокоса, миндаля, гороха и риса. Из этих ингредиентов делают мороженое, сливки для кофе, напитки, а также заменители молока и сыров.

«Происходит тихая революция, меняющая то, как люди едят. Мы хотим быть в авангарде этого, выступая за открытие продуктов питания и напитков на растительной основе», — сказал глава кондитерского бизнеса Nestlé Александр фон Майо.

Ранее «Макдоналдс» запустил в Дании и Швеции тестовые продажи бургеров с котлетой из растительного мяса. Котлета в бургере сделана из белка на основе гороха, вторичным ингредиентом в ее составе является рисовый белок. В сам бургер также входят сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп.