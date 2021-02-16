«Макдоналдс» проведет редизайн упаковок. Вместо крупных надписей появятся символичные картинки

Брендовое агентство Pearlfisher придумало новый дизайн упаковок для «Макдоналдса». Сеть фастфуда заменит крупные надписи на иконки в одном стиле. По задумке, это добавит бренду «ощущение радости и легкости».

На коробке бургера с рыбой появились волны, чизбургер обозначен картинкой плавящегося сыра, а внутри упаковки с картофелем фри будет его схематичное изображение.