«Макдоналдс» проведет редизайн упаковок. Вместо крупных надписей появятся символичные картинки

Брендовое агентство Pearlfisher придумало новый дизайн упаковок для «Макдоналдса». Сеть фастфуда заменит крупные надписи на иконки в одном стиле. По задумке, это добавит бренду «ощущение радости и легкости».
На коробке бургера с рыбой появились волны, чизбургер обозначен картинкой плавящегося сыра, а внутри упаковки с картофелем фри будет его схематичное изображение.
Дизайнеры уверены, что единая графическая система повысит узнаваемость продуктов бренда среди посетителей. Кроме того, сотрудникам будет легче определять нужную упаковку.
«Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, что особенного есть в каждом из продуктов „Макдоналдса“, и разработать систему, которая позволила бы другим сделать то же самое», — заявил креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа.
В декабре «Макдоналдс» изменил рецепт своих бургеров. Теперь котлеты жарят на гриле небольшими партиями и лук добавляют сразу во время обжарки. Сыр чеддер кладут в бургер при определенной температуре, «чтобы ломтик идеально расплавился» на котлете.