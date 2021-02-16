В 2020 году женщины лишались работы чаще, чем мужчины

За период пандемии в 2020 году 1,28 млн женщин лишилось работы — это почти на четверть больше, чем количество мужчин, столкнувшихся с этой же проблемой. По мнению экспертов, большинство были уволены принудительно, а не по собственному желанию, это подтверждает рост официально зарегистрированных безработных. Результаты исследования портала HeadHunter предоставили «Известия».

Чаще всего увольнялись работницы сфер продаж (300 тыс. женщин), административной работы (187 тыс.), а также бухгалтерии и финансов (121 тыс.). При этом без работы остались примерно 119 тыс. женщин, которые только начинали карьеру.

Среди мужчин в сфере продаж также наибольшее количество увольнений — 166 тыс. В транспортной отрасли работу потеряли около 129 тыс. сотрудников, в сфере информационных технологий — 98 тыс.

Работы лишились в основном люди в возрасте от 18 до 30 лет (670 тыс. женщин и 484 тыс. мужчин). Среди россиян от 31 до 40 лет безработными стали 370 тыс. женщин и 321 тыс. мужчин. Более взрослых сотрудников увольняли реже всего — 177 тыс. и 157 тыс. соответственно.

Аналитики отметили, что сокращения во время пандемии сильнее ударили по тем отраслям, в которые чаще всего идут работать девушки. Наиболее пострадавшими стали индустрия красоты, сфера развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами, кадровые службы, бухгалтерии, юридические департаменты и маркетинг.

Основной причиной увольнений стала оптимизация численности сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Пик падения числа вакансий пришелся на апрель–май 2020 года. В июне ограничения начали ослабляться, и руководители бизнеса восстанавливали и активизировали подбор сотрудников.

Ранее сеть взаимопомощи женщин #ТыНеОдна открыла проект «Шаг за шагом», помогающий найти удаленную работу женщинам. Специалисты выложили на сайте обновляемый список вакансий. Там же есть инструкции с подсказками о том, как составить резюме, пройти собеседование или быстро обучиться новой профессии.