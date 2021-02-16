Московский книжный магазин «Академкнига» на улице Вавилова, 55/7 закрыт на неопределенный срок. Об этом говорится в фейсбуке издательства «Наука».

«„Академкнига“ на Вавилова всегда была точкой притяжения для научного сообщества. Однако, в ближайшее время и на неопределенный срок магазин будет закрыт по независящим от издательства причинам. Приносим извинения за возможные неудобства и надеемся на изменение ситуации», — сказано в сообщении.

Магазин издательства Академии наук открылся в здании на Вавилова в 1958 году — с самого момента его постройки. На протяжении более шестидесяти лет в нем продавали книги издательства «Наука» и букинистическую литературу. Магазин пользовался большой популярностью среди нескольких поколений ученых и студентов. В этом помогло его удачное расположение — он находится рядом со зданием РАН и главным корпусом МГУ.

«Когда началась перестройка, „Академкнига“ стала центром книгообмена и скупки букинистической литературы», — рассказывала историк Ирина Пушкарева, которая живет в одном из соседних домов. В начале 90-х в магазине можно было встретить и необычную литературу. Один из местных жителей вспоминает, что брал там книгу Эриха Фромма «Адольф Гитлер как типичный случай некрофилии».

В конце 2019 года магазин уже собирались закрывать. Причиной стало подорожание аренды — владелец помещения ввел для «Академкниги» коммерческие ставки, которые магазин не могу потянуть. Тогда спасти его от закрытия помогла общественная кампания и публикации в СМИ.