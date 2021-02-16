Правительство Японии проведет общенациональную перепись населения, чтобы посчитать одиноких людей

Министр по проблемам одиночества в Японии Тэцуси Сакамото заявил, что планирует провести общенациональную перепись населения. Власти пересчитают количество одиноких людей, чтобы оказать им помощь, пишет ТАСС.

В течение недели в правительстве появится специальный отдел, в который войдут 10 человек. Они разработают программу, рассчитают бюджет и подготовят направления проведения переписи.

Отдел может перерасти в ведомство по проблемам одиночества. Он будет помогать не только людям, которые живут без семьи, но и тем, кто страдает от эмоционального одиночества, которое приводит к самоубийствам.

Ранее японская полиция отметила, что в 2020 году участились случаи суицида в стране. Показатель вырос до 20,9 тыс., количество самоубийств среди женщин составило 6900 случаев — это самая высокая отметка за последние пять лет.

Эксперты связывают учащение самоубийств со стрессом, пережитым людьми во время пандемии. У женщин повышается нагрузка по уходу за детьми и домом, а гарантий найти работу становится меньше.