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Британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса. Он более устойчив к антителам

Виктория Шанина
Сегодня в 9:21

Исследователи Эдинбургского университета выявили новый вариант коронавируса B1525. Только в Великобритании подтверждено уже 33 случая заболевания.

B1525 был обнаружен у 108 пациентов из 11 стран путем секвенирования генома. Больше всего заражений в Дании (35 случаев) и Великобритании (33), следом идут Нигерия (12) и США (10). В Бельгии и Испании выявлены только по одному зараженному. Самые ранние образцы нового вида коронавируса датируются серединой декабря и найдены в Великобритании и США.

В новом виде COVID-19 есть ряд мутаций, которые потенциально могут быть опасны. Одна из них — E484K, обнаруженная в вариантах вируса, появившихся в Бразилии и Южной Африке. Она способна уклоняться от нейтрализующих антител, которые вырабатывает организм. Кроме того, в нем есть некоторые сходства с «британским штаммом».

По словам доцента Университета Рединга Саймона Кларка, мутация E484K делает вирус более устойчивым к некоторым вакцинам. Сейчас, как считает ученый, необходимо максимально ускорить тестирование, чтобы на раннем этапе выявить случаи, которые вызывают обеспокоенность.

В конце января выяснилось, что британская мутация может быть на 30% более смертоносна. Кроме того, скорость распространения этого варианта инфекции выше на 30% или даже на 70%, по оценкам ученых. Штаммы из ЮАР и Бразилии вызывают еще больше беспокойства — они могут оказаться менее восприимчивы к вакцинам.

Британский штамм коронавируса обнаружили в середине декабря в Великобритании. Мутация быстро распространилась по странам Европы, достигла Азии и была выявлена также в США.

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