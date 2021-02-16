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Москвичке грозит до 10 лет тюрьмы за попытку украсть из архива документ XIX века

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:23

62-летней жительнице Москвы грозит тюремный срок до 10 лет за попытку украсть из Российского государственного военно-исторического архива документ XIX века. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

2 ноября 2020 года женщина изучала архивные дела в РГВИА. В одном из них она обнаружила «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П.М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф.А. Панова, датированный 3 марта 1857».

Посетительница решила вынести из хранилища документ стоимостью в 50 тыс. рублей и спрятала его сперва в блокнот, а затем — в туфлю. Там его обнаружил позднее сотрудник полиции. Теперь женщине предъявили обвинение по 164 статье УК РФ.

Преступнице грозит наказание до пяти лет принудительных работ или до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до полумиллиона рублей. Дело о хищении документа, имеющего историческую, научную, художественную и культурную ценность, рассмотрит Басманный суд.

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