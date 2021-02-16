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Активистке Дарье Серенко поступают угрозы расправы от сторонников «Мужского государства»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:57

Активистке и художнице Дарье Серенко поступают сообщения с оскорблениями и угрозами от сторонников праворадикального и женоненавистнического движения «Мужское государство». Об этом девушка сообщила в соцсетях.

Серенко опубликовала в фейсбуке скриншоты с тревожными и возмутительными сообщениями незнакомых ей людей. Она отметила, что за сутки получила «около 600 комментариев от мужчин с пожеланиями смерти, оскорблениями и угрозами».

«Это были угрозы типа: мы узнаем твой адрес, мы придем за тобой, озирайся по сторонам, мы посадим тебя на бутылку, мы придем изнасилуем тебя, мы знаем, где живет твой муж, мы убьем твоих животных», — рассказала девушка.

Позднее активистка раскрыла личность одного из своих обидчиков — Романа Литасова. Серенко обратилась публично к руководству омского фитнес-клуба Flex Gym, где мужчина работает тренером, и потребовала уволить его.

По словам художницы, Литасов угрожал ей сразу в нескольких соцсетях, передавал «привет» от основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова и является, возможно, ответственным за слив личных данных девушек в сеть.

«Он может быть не безопасен для людей, которые будут у него тренироваться. Судя по фото тренировок, у Романа занимаются и женщины тоже. Для них он может быть не безопасен вдвойне», — написала активистка.

Серенко попросила своих подписчиков поддержать ее и обратиться с жалобой на Литасова в фитнес-клуб. Однако Flex Gym закрыл возможность оставлять комментарии на своих страницах в соцсетях и начал удалять упоминания о скандале.

В личных сообщениях представители фитнес-сети написали Серенко, что «не поддерживают травлю и угрозы» и «провели беседу» с тренером. Они также попросили активистку обратиться к ее подписчикам и прекратить травлю их компании.

«Вчера благодаря таким людям, как Роман, на меня могли напасть и причинить мне вред. Я не согласна на беседу. Этому человеку нельзя работать с людьми», — ответила Серенко.

14 февраля основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков выложил в телеграме личные данные активистки: ссылки на ее соцсети и фотографию с адресом дома ее родственников в Подмосковье. Он отметил, что его единомышленники следили за Серенко.

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