Драгоценности королевы Виктории продадут на аукционе Sotheby’s

На торгах представят 350 предметов, принадлежащих праправнучке королевы — Патрисии Нэтчбул, 2-й графине Маунтбеттен Бирманской, умершей в 2017 году. Среди лотов будут семейные портреты, мебель работы Томаса Чиппендейла и уникальные драгоценности.

Украшения, посвященные ушедшим близким британской королевы Виктории, продадут на аукционе Sotheby’s в марте. Об этом сообщил Vogue.

Наиболее ценными с исторической точки зрения окажутся траурные изделия Виктории. В коллекции будут медальон с агатом и бриллиантами, посвященный памяти матери Ее Величества, а также украшения с ониксом, созданные для королевы после смерти ее дочери Алисы.

Стоимость каждой реликвии, о существовании которых до последнего времени никто не знал, начинается от 1 до 3 тыс. фунтов стерлингов. Приобрести королевские драгоценности, а также другие лоты из коллекции Нэтчул можно будет 24 марта.