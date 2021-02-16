Драгоценности королевы Виктории продадут на аукционе Sotheby’s

Украшения, посвященные ушедшим близким британской королевы Виктории, продадут на аукционе Sotheby’s в марте. Об этом сообщил Vogue.
На торгах представят 350 предметов, принадлежащих праправнучке королевы — Патрисии Нэтчбул, 2-й графине Маунтбеттен Бирманской, умершей в 2017 году. Среди лотов будут семейные портреты, мебель работы Томаса Чиппендейла и уникальные драгоценности.
Наиболее ценными с исторической точки зрения окажутся траурные изделия Виктории. В коллекции будут медальон с агатом и бриллиантами, посвященный памяти матери Ее Величества, а также украшения с ониксом, созданные для королевы после смерти ее дочери Алисы.
Стоимость каждой реликвии, о существовании которых до последнего времени никто не знал, начинается от 1 до 3 тыс. фунтов стерлингов. Приобрести королевские драгоценности, а также другие лоты из коллекции Нэтчул можно будет 24 марта.
По словам представителя Sotheby’s Дэвида Макдональда, ценность траурных украшений «не в больших бриллиантах, а в полном, глубоко личном выражении потери и любви». В их покупке заинтересованы некоторые британские музеи, отметил специалист.
Королева Виктория родилась в 1819 году и стала одним из самых значительных европейских монархов. Он взошла на трон в 18 лет, работала вместе с 20 премьер-министрами и правила до своей смерти в 1901 году.