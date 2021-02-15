«Квартет И» хотел бы снять ремейк драмеди Томаса Винтерберга «Еще по одной»

Участники театра «Квартет И» заявили, что хотели бы снять ремейк комедийной драмы Томаса Винтерберга «Еще по одной». Об этом они сообщили на странице коллектива в фейсбуке.

Артисты рассказали, что в последнее время их часто спрашивают об этой картине и желании снять ее российскую версию. «Это прекрасное кино, и, конечно, наличие в нем четырех главных героев автоматически рисует проекцию на нас», — отметили они.

Актеры готовы адаптировать историю, поставленную датскими кинематографистами. Однако сперва необходимо приобрести права на нее, подчеркнули в «Квартете И». Для этого коллективу нужна помощь продюсера.

Ранее «Квартет И» снял ремейк на итальянский фильм «Идеальные незнакомцы». Работу над лентой инициировал продюсер Рубен Дишдишян — он купил права на сценарий и пригласил «Квартет И» заняться комедией.

«Было очень интересно и приятно работать с таким материалом. Поэтому, если кто‑то таким же образом решит купить сценарий Томаса Винтерберга и Тобиаса Линдхольма и позовет нас в этот проект — мы будем рады», — написали участники коллектива.

Драмеди «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли вышло на российских киноэкранах в ноябре. «Афиша Daily» рассказывала о фильме и том, каково посмотреть его дважды сряду.