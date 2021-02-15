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80-летнему доставщику газет в Британии подарили электровелосипед. Он передумал уходить на пенсию

Константин Зорниченко
Вчера в 23:04

В Великобритании 80-летний доставщик газет Джордж Бейли получил в подарок электровелосипед, после чего решил отложить выход на пенсию. Об этом сообщает Би-би-си.

Бейли начал развозить газеты, когда ему было 11 лет. Повзрослев, он работал биржевым маклером, но на пенсии решил вернуться к профессии своей юности, и занимается этим уже 16 лет.

Мужчина считается одним из старейших доставщиков прессы в стране, и уже задумался об уходе на покой. О нем узнал производитель велосипедов Raleigh and Evans Cycles, и представители компании решили подарить ему на юбилей электровелосипед.

«Осознавать, что теперь я могу продолжать заниматься любимым делом, с небольшой помощью современных технологий — просто фантастика. Возможно, я еще буду этим заниматься, когда мне будет 90. Это дало мне новую жизнь», — сказал Бейли.

Поездка каждое утро занимает у него около часа. Ежедневно мужчина доставляет 31 газету.

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