Жителям Франции разрешили обедать на рабочих местах. Раньше это запрещал закон

Жителям Франции разрешили обедать на рабочих местах, чтобы сдержать распространение коронавируса. Раньше пауза на полноценный прием пищи была обязательной, сообщил CNN.

Трудовой кодекс страны обязывал работодателей отправлять своих сотрудников на ланч — это правило считалось отражением французского отношения к культуре еды. Благодаря этому большинство французов привыкли делать перерыв в середине дня.

Как правило, французские работники посещают бистро неподалеку от своих офисов вместе с коллегами. Там они покупают обед из двух или трех блюд. Однако пандемия внесла коррективы в эту традицию: с конца октября во Франции были закрыты рестораны и кафе.

Поначалу это не затронуло основную часть сотрудников, ведь они работали в удаленном режиме. Однако в начале 2021 года французам разрешили постепенно возвращаться в офисы с условием, что люди будут сохранять дистанцию в два метра, когда не носят защитные маски.

Это правило должно соблюдаться в том числе в общих столовых зонах офисов. В связи с этим власти решили снять запрет на обеды на рабочих местах, во всяком случае, на время, чтобы ограничить социальное взаимодействие коллег.