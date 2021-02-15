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Десять музыкальных коллективов получили гранты на фестивале New/Open в Екатеринбурге

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:20

В Екатеринбурге завершился музыкальный фестиваль New/Open. По итогам выступлений 48 коллективов жюри выбрало десять победителей, которые получили денежные гранты. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Самые крупные суммы — по полмиллиона рублей — получили Митя Бурмистров (проект Mitya), петербургская рок-группа «Гафт» и ИльяМазо. Также гранты достались коллективам Hodila Izba, Наум Блик, «Сова», Nugger, The RIG. Russian Improv Group, Settlers и Tihotiho.

Спецпризы фестиваля вручили другим участникам — группам Shoo и «БИБН», проекту «Юхим», коллективам «Сумеречный сад», Nedoremeslo, Terelya, «Макодзеба», lust supper, «Неизвестный композитор», «Человек который», russalka, «ваша оля», Idon Care, Prokofiev, Phonogamma, а также Жене Ефимовой, Kickin Jass Orchestra, Planch’sTone и Blue Bastards.

Все они не только выступили на концертах, которые проходили в Свердловской области в течение трех дней, но и приняли участие в многочисленных лекциях, воркшопах и творческих встречах.

«Здесь много крутых кейсов, много полезной информации, которой не хватает, именно фестивальной, когда ты общаешься с другими музыкантами других жанров, представителями музыкальной индустрии, людьми, которые в этом работают. Я приехал именно за этим, за обменом опытом», — рассказал участник фестиваля «Франкарди».

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