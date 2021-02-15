Десять музыкальных коллективов получили гранты на фестивале New/Open в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился музыкальный фестиваль New/Open. По итогам выступлений 48 коллективов жюри выбрало десять победителей, которые получили денежные гранты. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Самые крупные суммы — по полмиллиона рублей — получили Митя Бурмистров (проект Mitya), петербургская рок-группа «Гафт» и ИльяМазо. Также гранты достались коллективам Hodila Izba, Наум Блик, «Сова», Nugger, The RIG. Russian Improv Group, Settlers и Tihotiho.