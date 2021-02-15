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В России более сотни преступлений предложили считать уголовными проступками. Что это значит?

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:07

Верховный суд внес в Госдуму проект о введении понятия «уголовный проступок». Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Уголовными проступками предлагается считать 112 составов преступлений, в том числе 53 экономических. Ими в основном будут считаться совершенные впервые деяния небольшой и средней тяжести.

Реформа, предположительно, коснется 68 044 человек в год, среди которых, согласно статистике за 2019 год, 49 657 — по экономическим составам преступлений. Вместе с тем потерпевшие сохранят за собой право предъявить гражданский иск о компенсации имущественного и морального вреда.

В качестве наказания за уголовный проступок предлагается ввести не только штраф, но и два новых вида санкций: общественные работы от 30 до 240 часов и ограниченно оплачиваемые работы от 1 месяца до 1 года, по основному месту работы с удержанием 5–15% зарплаты. Если осужденный будет уклоняться от наказания, то проступок могут переквалифицировать в преступление.

Член СПЧ Галина Осокина прокомментировала предложение, заявив, что в Уголовном кодексе России достаточно много преступлений небольшой и средней тяжести.

«Как только у человека появляется судимость, может оказаться сломанной и жизнь, и карьера. Судебная практика показывает, что в отношении несовершеннолетних в 1999 году судом было прекращено 2% уголовных дел, а в 2019 году — 24%, уменьшилось и количество осужденных, направленных в места лишения свободы», — сказала она.

«Интерфакс» напоминает, что Верховный суд вносил похожий законопроект 20 декабря 2018 года. Тогда правительство его не поддержало из‑за отсутствия источников финансирования и несоблюдения интересов потерпевших. Документом практически не занимались, и в октябре 2020 года Верховный суд отозвал его.

В ноябре прошлого года Госдума одобрила законопроект, позволяющий экс-президентам нарушать Уголовный кодекс. Согласно новому документу, бывшего лидера страны нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности. Поправки убирают «указание на сроки совершения противоправных деяний».

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