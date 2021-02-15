перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путь рэпера к славе в трейлере документалки «Biggie: I Got a Story to Tell» о The Notorious B.I.G. 20:39
Поэтесса Вера Полозкова проведет онлайн-встречу в поддержку беженцев из Нагорного Карабаха 20:31
Тиньков уходит из бизнеса, Netflix снимет сериал о Бритни Спирс и другие новости дня 20:17 Дайджест
Исследование: более 60% заражений ВИЧ в России происходит при гетеросексуальных контактах 20:00
В России появился проект, помогающий женщинам с поиском работы 19:08
Исследование: музыка Вивальди успокаивает изолированных от общества рыб 18:38
Megogo Distribution «Каро.Арт» проведет премьерный показ драмы «Мавританец» с Бенедиктом Камбербатчем
«Каро.Арт» проведет премьерный показ драмы «Мавританец» с Бенедиктом Камбербатчем 17:41
Ученые в Антарктиде нашли неизвестных животных под толстым слоем льда 17:32
Пон Чжун Хо дописал сценарий к сиквелу «Паразитов» 16:55
Антон Долин, Галина Юзефович и другие критики обсудят культовые экранизации для «Кино ТВ» 16:26
Поэтесса Ах Астахова представит свою постановку в Театре им. Маяковского 16:21
Netflix готовит документалку о Бритни Спирс. Она выйдет в ответ на проект от Hulu 16:16
Greta Thunberg/Twitter Би-би-си сняла документальный фильм о Грете Тунберг. Он будет состоять из трех частей
Би-би-си сняла документальный фильм о Грете Тунберг. Он будет состоять из трех частей 15:39
В Кремле отреагировали на предложение Маска поболтать с Путиным в Clubhouse 15:28
Скульптуру «страшной Аленки» из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей 15:07
В центре Москвы обрушились строительные леса. Под завалами могут быть люди 14:59
Вышел путеводитель по московскому району Беляево 14:50
meganfox/Instagram Рэпер Machine Gun Kelly сказал, что носит амулет с кровью Меган Фокс
Рэпер Machine Gun Kelly сказал, что носит амулет с кровью Меган Фокс 14:43
Олег Тиньков выступил с речью в Clubhouse и рассказал, что уходит из бизнеса в благотворительность 14:32
«Тинькофф Банк» запустит платежный сервис Tinkoff Pay 14:07
Отключить рекламу

Поэтесса Вера Полозкова проведет онлайн-встречу в поддержку беженцев из Нагорного Карабаха

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:31

Российская поэтесса Вера Полозкова проведет онлайн-встречу в поддержку беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Встреча пройдет в благотворительном лектории «Ноги в тепле» вечером 17 февраля. В течение полутора часов Полозкова будет читать свои стихотворения из нового сборника «Работа горя» и отвечать на вопросы зрителей.

Билеты на мероприятие можно купить на сайте за 1000 рублей. Все собранные на концерте деньги передадут семье из восьми человек, вынужденной уехать из родного Нагорного Карабаха осенью 2020 года.

Карине с мужем и их шестеро детей перебрались в деревню Лусадзор в Армении. Там им выделят участок земли под строительство дома и хозяйства. «Ноги в тепле» намерены помочь беженцам закупить телят.

«Вы не смотрите, что я такая хрупкая и постоянно беременная, я профессиональный специалист по сельскому хозяйству. Я все умею. И даже трактор водить! <…> Нам нужен толчок — и дело пойдет!» — говорит Карине.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Вера Полозкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить