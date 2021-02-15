Российская поэтесса Вера Полозкова проведет онлайн-встречу в поддержку беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Встреча пройдет в благотворительном лектории «Ноги в тепле» вечером 17 февраля. В течение полутора часов Полозкова будет читать свои стихотворения из нового сборника «Работа горя» и отвечать на вопросы зрителей.

Билеты на мероприятие можно купить на сайте за 1000 рублей. Все собранные на концерте деньги передадут семье из восьми человек, вынужденной уехать из родного Нагорного Карабаха осенью 2020 года.

Карине с мужем и их шестеро детей перебрались в деревню Лусадзор в Армении. Там им выделят участок земли под строительство дома и хозяйства. «Ноги в тепле» намерены помочь беженцам закупить телят.

«Вы не смотрите, что я такая хрупкая и постоянно беременная, я профессиональный специалист по сельскому хозяйству. Я все умею. И даже трактор водить! <…> Нам нужен толчок — и дело пойдет!» — говорит Карине.