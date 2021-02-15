Путь рэпера к славе в трейлере документалки «Biggie: I Got a Story to Tell» о The Notorious B.I.G.

Фильм расскажет о детстве артиста и его пути к славе. В картине обсудят музыканта проблемы с семьей, возникшие после того, как он стал популярным.

Netlfix представил трейлер документального фильма «Biggie: I Got a Story to Tell» о рэпере The Notorious B.I.G. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Спикерами в ленте выступили рэпер Пи Дидди, мать The Notorious B.I.G. Волетта Уоллес, его друзья и коллеги. Режиссер стал Эммет Маллой, снимавший клипы для The White Stripes, Vampire Weekend, The Kooks, Аврил Лавинь, Бека и других.

В октябре прошлого года компания Pepsi опубликовала ранее неизданный фристайл Notorious B.I.G, который музыкант зачитал в 1997 году — незадолго до своей трагической гибели. Трек был записан во время радиопрограммы на Hot 97 в Нью-Йорке.