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Тиньков уходит из бизнеса, Netflix снимет сериал о Бритни Спирс и другие новости дня 20:17 Дайджест
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Megogo Distribution «Каро.Арт» проведет премьерный показ драмы «Мавританец» с Бенедиктом Камбербатчем
«Каро.Арт» проведет премьерный показ драмы «Мавританец» с Бенедиктом Камбербатчем 17:41
Ученые в Антарктиде нашли неизвестных животных под толстым слоем льда 17:32
Пон Чжун Хо дописал сценарий к сиквелу «Паразитов» 16:55
Антон Долин, Галина Юзефович и другие критики обсудят культовые экранизации для «Кино ТВ» 16:26
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Netflix готовит документалку о Бритни Спирс. Она выйдет в ответ на проект от Hulu 16:16
Greta Thunberg/Twitter Би-би-си сняла документальный фильм о Грете Тунберг. Он будет состоять из трех частей
Би-би-си сняла документальный фильм о Грете Тунберг. Он будет состоять из трех частей 15:39
В Кремле отреагировали на предложение Маска поболтать с Путиным в Clubhouse 15:28
Скульптуру «страшной Аленки» из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей 15:07
В центре Москвы обрушились строительные леса. Под завалами могут быть люди 14:59
Вышел путеводитель по московскому району Беляево 14:50
meganfox/Instagram Рэпер Machine Gun Kelly сказал, что носит амулет с кровью Меган Фокс
Рэпер Machine Gun Kelly сказал, что носит амулет с кровью Меган Фокс 14:43
Олег Тиньков выступил с речью в Clubhouse и рассказал, что уходит из бизнеса в благотворительность 14:32
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Дайджест

Тиньков уходит из бизнеса, Netflix снимет сериал о Бритни Спирс и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:17

В России третьи сутки выявляют менее 15 тыс. случаев коронавируса. Роспотребнадзор тем временем зарегистрировал первый в мире тест на британский штамм COVID-19.

Олег Тиньков выступил с речью в новой соцсети Clubhouse. Он заявил, что настроен уйти из бизнеса и заняться проблемами здравоохранения.

В Кремле с посчитали интересным предложение Илона Маска Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Дмитрий Песков заявил, что сначала нужно выяснить, зачем именно миллиардер пригласил президента России.

Скульптуру «страшной Аленки» из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей. Памятник с выразительным взглядом напугал местных жителей и быстро стал мемом.

Москва снова стала лучшим городом по качеству жизни в России. В топ-3 также вошли Петербург и Московская область.

Сервис Grow Food запустил доставку еды на снегоходах из‑за сугробов в Москве и области. Курьерам разрешили ездить только по обочинам автомобильных дорог.

Вышел путеводитель по Беляево. Книга рассказывает историю московского района, показывает карты улиц и знакомит со значимыми местами городской территории.

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. На каком месяце находится герцогиня Сассекская, не сообщается.

Ученые в Антарктиде нашли неизвестных животных под толстым слоем льда. Существ, похожих на губки, обнаружили под поверхностью шельфового ледника Фильхнера.

Netflix собирается выпустить документальный фильм о Бритни Спирс в ответ на ленту Hulu и The New York Times. Над картиной работает номинантка премии «Эмми» Эрин Ли Карр.

Киноклуб «Афиша» покажет «Персону» Ингмара Бергмана. Сеанс пройдет 16 февраля в кинотеатре «Формула Кино Европа».

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