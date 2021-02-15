Тиньков уходит из бизнеса, Netflix снимет сериал о Бритни Спирс и другие новости дня

В России третьи сутки выявляют менее 15 тыс. случаев коронавируса. Роспотребнадзор тем временем зарегистрировал первый в мире тест на британский штамм COVID-19.

Олег Тиньков выступил с речью в новой соцсети Clubhouse. Он заявил, что настроен уйти из бизнеса и заняться проблемами здравоохранения.

В Кремле с посчитали интересным предложение Илона Маска Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Дмитрий Песков заявил, что сначала нужно выяснить, зачем именно миллиардер пригласил президента России.

Скульптуру «страшной Аленки» из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей. Памятник с выразительным взглядом напугал местных жителей и быстро стал мемом.

Москва снова стала лучшим городом по качеству жизни в России. В топ-3 также вошли Петербург и Московская область.

Сервис Grow Food запустил доставку еды на снегоходах из‑за сугробов в Москве и области. Курьерам разрешили ездить только по обочинам автомобильных дорог.

Вышел путеводитель по Беляево. Книга рассказывает историю московского района, показывает карты улиц и знакомит со значимыми местами городской территории.

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. На каком месяце находится герцогиня Сассекская, не сообщается.

Ученые в Антарктиде нашли неизвестных животных под толстым слоем льда. Существ, похожих на губки, обнаружили под поверхностью шельфового ледника Фильхнера.

Netflix собирается выпустить документальный фильм о Бритни Спирс в ответ на ленту Hulu и The New York Times. Над картиной работает номинантка премии «Эмми» Эрин Ли Карр.

Киноклуб «Афиша» покажет «Персону» Ингмара Бергмана. Сеанс пройдет 16 февраля в кинотеатре «Формула Кино Европа».