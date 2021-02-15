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Исследование: более 60% заражений ВИЧ в России происходит при гетеросексуальных контактах

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

Проект «Если быть точным» опубликовал итоги исследования ВИЧ в России за 2019 год. Об этом «Афише Daily» рассказали представители благотворительного фонда «Нужна помощь», занимающегося проблемами социально незащищенных граждан.

По данным специалистов, в 2019 году в стране были зарегистрированы свыше миллиона человек с ВИЧ. Инфекция распространяется крайне быстро — Россия занимает первое место в Европе по этому показателю и пятое место в мире.

Большинство заражений (63,9%) происходит при гетеросексуальных контактах — этот показатель вырос за пять лет на 18,5 процентных пункта. При этом терапию, необходимую пациентам, получает менее половины (44%) заболевших. Всего на диспансерном учете состоят 59,9% россиян с ВИЧ.

Самая непростая ситуация с инфекцией отмечается в Крыму, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской и Оренбургской областях. Наиболее благополучными оказались Белгородская, Брянская, Воронежская области и Забайкальский край. Подробно о ВИЧ в каждом регионе России можно посмотреть на сайте проекта.

«Мы собираем и публикуем данные в региональном разрезе, что позволяет посмотреть на ситуацию с ВИЧ не только в целом по стране, но и в конкретном регионе. Зачастую такую информацию тяжело достать или она разбросана по разным сайтам государственных учреждений — мы же все агрегируем на платформе, следим за динамикой каждого показателя», — рассказала аналитик Ксения Бабихина.

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