«Каро.Арт» проведет премьерный показ драмы «Мавританец» с Бенедиктом Камбербатчем

17 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате пройдет премьера триллера «Мавританец» Кевина МакДональда. Спецпоказ организуют «Каро.Арт» вместе с кинокомпанией Megogo Distribution.

В седьмом зале после показа можно будет обсудить фильм с кинокритиком Антоном Долиным. В шестом зале перед сеансом Долин представит картину. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Мавританец» основан на реальных событиях. Его сюжет опирается на мемуары Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». Автор провел в заключении более шести лет по подозрению в совершении теракта. Официальных обвинений против него так и не выдвинули, а победить правительственную машину удалось лишь после того, как Слахи предоставили право на адвокатов.

Над сценарием работали М.Б.Трейвен, Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани. В ролях: номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербатч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), двукратная обладательница «Оскара» Джоди Фостер («Молчание ягнят»), Тахар Рахим («Пророк», «Черное золото») и Шейлин Вудли («Дивергент»).