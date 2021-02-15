Пон Чжун Хо дописал сценарий к сиквелу «Паразитов»

Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо закончил сценарий для сиквела оскароносного бестселлера 2019 года. Фильм станет одним из двух полнометражных спин-оффов, пишет Dazed.

«Такое ощущение, что я делю свой мозг пополам, когда пишу эти два сценария. Но я закончил один из них на прошлой неделе», — заявил Чжун Хо в подкасте The Director’s Cut.

Режиссер не уточнил деталей сюжета, но отметил, что одна картина будет снята в Сеуле на корейском языке, а другая – в Великобритании и США на английском. Жанр фильмов определить сложно, но в корейском будут элементы из ужасов и боевиков, а английский ближе к драматичной истории.

Ранее стало известно о разработке сериала по мотивам «Паразитов» для канала HBO. Одну из главных ролей в нем может сыграть Марк Руффало. Вероятно, актер станет главой бедного семейства по имени Ки-таек.

«Паразиты» — это корейский триллер про семью, которая живет в полуподвале, собирает коробки из‑под пиццы и очень мало зарабатывает. В один момент старший сын получает должность репетитора у дочери бизнесмена и начинает решать проблемы родных.

Фильм получил «Оскар» сразу как «Лучший фильм» и «Лучший иностранный фильм», а также взял призы за «Лучший сценарий» и «Лучшую режиссуру». На Каннском фестивале «Паразиты» получили «Золотую пальмовую ветвь», а на премии Гильдии сценаристов США — главный приз за «лучший оригинальный сценарий».

Прочитать рецензию на картину, которую Станислав Зельвенский назвал «блестящим фарсом про классовую борьбу», можно здесь.