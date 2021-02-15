Антон Долин, Галина Юзефович и другие критики обсудят культовые экранизации для «Кино ТВ»

«Кино ТВ» запускает образовательный проект «Экранная копия» — это серия бесед экспертов о фильмах, которые основаны на книгах.

Первая программа уже доступна на ютьюбе. В ней ведущий Евгений Стаховский обсудил с Антоном Долиным и Галиной Юзефович роман Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».

Эксперты разобрали главные экранизации книги и выбрали лучшую. Они ответили, как отрицательный персонаж приобрел романтические черты и чем «Дон Кихот» покорил композиторов и режиссеров.