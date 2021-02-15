перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пон Чжун Хо дописал сценарий к сиквелу «Паразитов» 16:55
Антон Долин, Галина Юзефович и другие критики обсудят культовые экранизации для «Кино ТВ» 16:26
Поэтесса Ах Астахова представит свою постановку в Театре им. Маяковского 16:21
Netflix готовит документалку о Бритни Спирс. Она выйдет в ответ на проект от Hulu 16:16
Greta Thunberg/Twitter Би-би-си сняла документалку о Грете Тунберг. Она будет состоять из трех частей
Би-би-си сняла документалку о Грете Тунберг. Она будет состоять из трех частей 15:39
В Кремле отреагировали на предложение Маска поболтать с Путиным в Clubhouse 15:28
Скульптуру «страшной Аленки» из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей 15:07
В центре Москвы обрушились строительные леса. Под завалами могут быть люди 14:59
Вышел путеводитель по московскому району Беляево 14:50
meganfox/Instagram Рэпер Machine Gun Kelly сказал, что носит амулет с кровью Меган Фокс
Рэпер Machine Gun Kelly сказал, что носит амулет с кровью Меган Фокс 14:43
Олег Тиньков выступил с речью в Clubhouse и рассказал, что уходит из бизнеса в благотворительность 14:32
«Тинькофф Банк» запустит платежный сервис Tinkoff Pay 14:07
Amazon закрыл комедийный сериал «Искатели правды». Выйти успел только один сезон 13:22
Grow Food запустил доставку еды на снегоходах. Все из‑за сугробов в Москве и области 13:00
Журнал Men’s Health вернется в Россию 12:51
Michael Parulava/Unsplash Москва снова стала лучшим городом по качеству жизни в России
Москва снова стала лучшим городом по качеству жизни в России 12:15
Иван Сафронов рассказал о своих отношениях с Мартином Ларишем. Следствие считает его вербовщиком 11:58
В России третьи сутки выявляют менее 15 тыс. случаев COVID-19 11:11
Бывшую промзону у метро «Бутырская» планируют застроить жилыми домами 10:58
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 10:01
Отключить рекламу

Антон Долин, Галина Юзефович и другие критики обсудят культовые экранизации для «Кино ТВ»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:26

«Кино ТВ» запускает образовательный проект «Экранная копия» — это серия бесед экспертов о фильмах, которые основаны на книгах.

Первая программа уже доступна на ютьюбе. В ней ведущий Евгений Стаховский обсудил с Антоном Долиным и Галиной Юзефович роман Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».

Эксперты разобрали главные экранизации книги и выбрали лучшую. Они ответили, как отрицательный персонаж приобрел романтические черты и чем «Дон Кихот» покорил композиторов и режиссеров.

В следующих сериях эксперты обсудят экранизации «Ромео и Джульетты», «Маленьких женщин», «Великого Гэтсби», «Оно», «Планеты обезьян», «Лолиты» и «На западном фронте без перемен».

В каждом выпуске будут принимать участие литературный критик и психолог: Галина Юзефович расскажет про значимость и актуальность книг для своего времени, Мария Бразговская проанализирует линии произведений с точки зрения психологии — какие болевые точки героев находят отражение в XXI веке.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви

Другие материалы по темам

Люди
Галина Юзефович
Антон Долин
Мигель
Дон Кихот
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить