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Поэтесса Ах Астахова представит свою постановку в Театре им. Маяковского

Виктория Шанина
Сегодня в 16:21

30 марта в Театре им. Маяковского пройдет спектакль «Без грима» от российской поэтессы Ах Астаховой. Девушка представит постановку не только как автор, но и как актриса.

«Новое представление — выход за рамки привычного формата презентации стихов „человек и микрофон“, это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятия себя. Зритель буквально оказывается внутри текста, смысла и сути лирики поэтессы», — пишет пресс-служба театра.

Спектакль начнется 30 марта в 19.30. Билеты купить можно на сайте театра.

Ирина Астахова — популярная российская поэтесса, в инстаграме за ней следят почти полмиллиона подписчиков и еще столько же — в «ВКонтакте». Девушка дает концерты по всей России и за границей, выпускает свои сборники стихотворений и ставит моноспектакли.

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