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Би-би-си сняла документалку о Грете Тунберг. Она будет состоять из трех частей

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:39

Вещательная компания Би-би-си анонсировала документальный мини-сериал о Грете Тунберг. Об этом сообщает Deadline.

Проект, получивший название «Greta Thunberg: A Year to Change the World», расскажет о путешествии Тунберг по местам, где усиливается воздействие изменения климата. Во время поездки она посетила европейские угольные шахты и нефтепромышленные территории Канады. Шоу будет состоять из трех частей.

Би-би-си и PBS начали съемки документалки в августе 2019 года, когда экоактивистке было 16 лет. Продюсерам удалось запечатлеть ее жизнь дома, в Швеции, когда в мире началась пандемия коронавируса.

Медиакомпании создали сериал совместно с B-Reel Films, а исполнительным продюсером выступил Роб Лидделл, известный по работе над научпоп-проекту «Stargazing Live». Точной даты выхода документалки пока нет, но известно, что она выйдет в этом году.

В прошлом году вышел фильм Натана Гроссмана «Я — Грета». Картина рассказывает скорее про Тунберг-подростка, а не Тунберг-активистку. У кинематографиста получилась история о «человеке, проходящем через испытание внезапной славой и ответственностью».

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