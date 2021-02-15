В центре Москвы обрушились строительные леса. Под завалами могут быть люди

На Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадал один человек. Леса упали на временный пешеходный переход. Под завалами могут находиться люди.