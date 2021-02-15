В центре Москвы обрушились строительные леса. Под завалами могут быть люди

На Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, пострадал один человек. Леса упали на временный пешеходный переход. Под завалами могут находиться люди.
Mash сообщает о троих пострадавших, «Подъем» — о четырех. Одна из них, по словам Mash, 53-летняя прохожая по имени Лиза, ее придавило частями конструкции. Женщина находится в создании, ее увезли в больницу. Другим пострадавшим оказывают помощь на месте.
По предварительной информации, леса упали под тяжестью снега. Рабочих в этот момент на объекте не было.