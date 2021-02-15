Рэпер Machine Gun Kelly сказал, что носит амулет с кровью Меган Фокс

Американский рэпер Machine Gun Kelly признался, что носит амулет с кровью своей возлюбленной, актрисы Меган Фокс. Об этом он рассказал у себя в инстаграме.

Музыкант выложил серию фотографий и видео с актрисой, а также снимок того самого амулета. «Я ношу твою кровь у себя на шее», — подписал пост артист.