Олег Тиньков выступил с речью в Clubhouse и рассказал, что уходит из бизнеса в благотворительность

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков выступил с речью в новой соцсети Clubhouse. Предприниматель настроен уйти из бизнеса и заняться проблемами здравоохранения, сообщает Forbes.

«Если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я все, я на пенсии», — заявил Тиньков. Дважды едва не умерев от лейкемии, он пересмотрел отношение к жизни. Теперь бизнесмен хочет решать проблемы рака, «принципиально поменять» систему гематологии в России, возобновить программу «Бизнес-секреты» в новом формате и оставаться визионером и акционером банка «Тинькофф».

Олег Тиньков зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией, который будет «думать про регистр стволовых клеток доноров костного мозга» и заниматься трансплантационными центрами. «Если из пяти тысяч, которые просто не должны умирать, мой фонд спасет четыре тысячи, это будет круто для меня. Вот это важно, а не еще один заработанный миллиард», — сказал бизнесмен.

Что касается банка, Тиньков больше не будет заниматься операционным управлением, только подключаться к конференциям в Zoom и «присматривать за маркетингом». Он верит, что «Тинькофф» будет стоить 25 млрд долларов и станет вторым банком на российском рынке после Сбера, потому что «первыми быть невозможно».

Пост главы совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков покинул в апреле 2020 года из‑за проблем со здоровьем.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Приложение находится на этапе тестирования, поэтому доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно только по приглашению. Предприимчивые россияне уже продают приглашения на Avito за 100 тыс. рублей.