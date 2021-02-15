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«Тинькофф Банк» запустит платежный сервис Tinkoff Pay

Семён Гудошников
Сегодня в 14:07

«Тинькофф Банк» подал заявку на регистрацию товарных знаков Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса». Соответствующую информацию издание VTimes обнаружило в реестре подобных заявок.

Представитель «Тинькофф Банка» подтвердил планы по созданию новых сервисов. «Под брендом „Tinkoff Касса“ будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — заявил он.

Неделю назад стало известно о планах «Яндекса» запустить подобный платежный сервис. По задумке, Yandex Pay позволит хранить данные банковских карт и использовать их для быстрой бесконтактной оплаты продавцам, подключенным к сервису.

В сентябре прошлого года «Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф Банка» за 5,5 млрд долларов. Через месяц сделка сорвалась. Олег Тиньков заявил в письме сотрудникам, что изначально речь шла об объединении компаний, но «Яндекс» захотел просто купить банк.

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