Amazon закрыл комедийный сериал «Искатели правды». Выйти успел только один сезон

«„Искателей правды“ не продлили, что для меня как удар по яйцам. Мы все силы вложили в проект — сердце и душу, а в некоторых случаях и кровь, поэтому нам очень грустно, что мы не вернемся. Обидно. У нас было много прекрасных историй о привидениях, которые теперь останутся нерассказанными», — поделился Фрост.

В основе сюжета «Искателей правды» лежит история о любителях паранормальных явлений. Они пытаются доказать, что привидения существуют, и случайно спасают мир, наткнувшись на заговор, способный уничтожить человечество. «Афиша Daily» подробно рассказала, что интересного есть в сериале и почему его нужно посмотреть.

Все эпизоды первого и, как выяснилось, последнего сезона вышли 30 октября 2020 года. Главные роли исполнил комедийный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста. Они же стали соавторами сценария, как и в фильмах «Пол: Секретный материальчик» и «Долбанутые».

Ранее британская актриса Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и американский актер Дональд Гловер («Сообщество») заявили, что снимутся в ремейке фильма «Мистер и миссис Смит» для Amazon Prime. Новая версия истории о супругах-шпионах выйдет в формате сериала в 2022 году.