Журнал Men’s Health вернется в Россию

Independent Media перезапустит в России журнал Men’s Health. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательского дома. Перезапуск намечен на апрель 2021 года.

Основным полем присутствия Men’s Health в России должен стать интернет. Сайт журнала запустят на платформе Matrix, которая поддерживает сложные интерактивные проекты, также у издания появятся аккаунты в фейсбуке, инстаграме и «ВКонтакте».

Через некоторое время планируется запуск аккаунта в тиктоке, канала на ютьюбе и серии подкастов. Печатная версия Men’s Health будет выходить пять раз в год.

Главредом российской версии издания назначен Антон Иванов, бывший заместитель главного редактора GQ, ранее уже работавший в Men’s Health. Управляющим директором проекта станет Маргарита Тырина, занимавшая должность издателя журнала.

«Символично, что Men’s Health возвращается в Россию именно сейчас, когда значение многих вещей нам пришлось переоценить. Речь не только о здоровье, которое вынесено в название бренда, но и о других ключевых составляющих полноценной жизни, которым всегда были посвящены материалы Men’s Health. Причем и мир, и бренд прошли глобальную цифровую трансформацию», — заявил Антон Иванов.

Маргарита Тырина отметила, что команда проекта создает целую экосистему, которая, помимо контента на различных площадках, будет включать сервисы, мероприятия и экспертизу. По ее словам, ниша, которую занимает Men’s Health, до последнего времени оставалась в России фактически пустой.

Российский Men’s Health выпускался с февраля 1998 по январь 2020 года. В декабре 2019-го его решили закрыть. Основатель ООО «Ясно паблишинг», которое издавало журнал, Демьян Кудрявцев заявил тогда, что российский рынок тяжел для мужских изданий и доходы от рекламы значительно снизились во всем печатном сегменте.

Российский медиахолдинг Independent Media существует с 1992 года. В его портфолио входят бренды Cosmopolitan, «Домашний очаг», Harper’s Bazaar, Grazia, Esquire, Robb Report и «Популярная механика».